Орловские власти отремонтируют подъезд к тургеневской усадьбе

Правительство Орловской области утвердило смету на ремонт подъезда к тургеневской усадьбе «Спасское-Лутовиново» в Мценском районе области. Это обойдется в 57,648 млн рублей.



Протяженность дороги, которую предполагается покрыть асфальтобетоном, составляет около 7 км, сообщает ресурс InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Несколько дней назад в усадьбе прошли 27-е Тургеневские чтения, которые собрали более 20 тургеневедов из разных регионов страны. В частности, на них обсуждалась подготовка Орловской области к 200-летию Ивана Тургенева. Эта дата будет широко отмечаться в следующем году.

Между тем не раз отмечалось, что Спасское-Лутовиново, которое является одним из известнейших литературных мемориальных комплексов России, находится в плачевном состоянии.



В частности, существуют проблемы с подъездом к усадьбе, на территории которой находятся 12 памятников истории и культуры федерального значения. В музее нет централизованной водопроводно-канализационной системы.