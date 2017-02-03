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Орловские власти отремонтируют подъезд к тургеневской усадьбе

За год до 200-летия писателя, которое будет широко отмечаться, его родовое гнездо находится в плачевном состоянии

Правительство Орловской области утвердило смету на ремонт подъезда к тургеневской усадьбе «Спасское-Лутовиново» в Мценском районе области. Это обойдется в 57,648 млн рублей.

Протяженность дороги, которую предполагается покрыть асфальтобетоном, составляет около 7 км, сообщает ресурс InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Несколько дней назад в усадьбе прошли 27-е Тургеневские чтения, которые собрали более 20 тургеневедов из разных регионов страны. В частности, на них обсуждалась подготовка Орловской области к 200-летию Ивана Тургенева. Эта дата будет широко отмечаться в следующем году.

Между тем не раз отмечалось, что Спасское-Лутовиново, которое является одним из известнейших литературных мемориальных комплексов России, находится в плачевном состоянии.

В частности, существуют проблемы с подъездом к усадьбе, на территории которой находятся 12 памятников истории и культуры федерального значения. В музее нет централизованной водопроводно-канализационной системы.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Орловские власти отремонтируют подъезд к тургеневской усадьбе

За год до 200-летия писателя, которое будет широко отмечаться, его родовое гнездо находится в плачевном состоянии

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