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В Кремле назвали приоритетным продолжение интеграции с Минском

Спорные вопросы Россия и Белоруссия должны решать спокойно, путем деловых переговоров

Москва считает приоритетным продолжение интеграционных процессов с Минском и с вниманием относится к развитию Союзного государства, сообщили в пресс-службы Кремля.

«В Москве считают приоритетным продолжение интеграционных процессов и придают им первоочередное значение. В Москве также с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства Россия – Белоруссия», — заявили в пресс-службе.

При этом в Кремле выразили уверенность, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

«Мы рассчитываем, что тот набор экономических разногласий, который в настоящий момент фигурирует на нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — сказали в пресс-службе президента.

Напомним, в среду стало известно, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.

Лукашенко после этого обвинил РФ в нарушении международных договоров. Кроме этого, на пресс-конференции в пятницу Лукашенко предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Также президент Белоруссии заявил, что Минск обратился в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Кремле назвали приоритетным продолжение интеграции с Минском

Спорные вопросы Россия и Белоруссия должны решать спокойно, путем деловых переговоров

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