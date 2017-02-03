Памятный знак в честь Ганзейских дней установят в центре Пскова

Ганзейский комитет при Псковской городской думе рассмотрит вопрос об установке памятного знака в центре города. Об этом сообщила начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городскойдумы Татьяна Пустошкина.

По ее слова, конкурс на выбор лучшего эскиза памятного знака планируется провести в текущем году. Место, где будет располагаться памятный знак, пока не известно, передает Псковское агентство информации.

Ранее сообщалось, что для будущего мероприятия разработали проект будущей символики мероприятия. На эмблеме будут располагаться три элемента: храм Святой Троицы, русская ладья и волны.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2019 году. В 2009 году мероприятия прошли в Великом Новгороде. Фестиваль проводится с 1980 года и объединяет участников Ганзейского союза Нового времени.