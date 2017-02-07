В борьбе за допуск в СИЗО адвокаты дошли до Володина

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина поддержать законопроект, согласно которому адвокаты могут получить беспрепятственный доступ в следственные изоляторы к своим подзащитным. Соответствующее письмо профессиональное сообщество направило на имя главы нижней палаты парламента (имеется в распоряжении «Известий»). Ранее против документа выступило правительство, которое опасается бесконтрольного доступа адвокатов к фигурантам уголовных дел.



Авторы письма просят Вячеслава Володина «довести позицию ФПА до сведения депутатов», чтобы мнение профессионального сообщества в принятии решения о судьбе законопроекта было учтено.



Согласно поддерживаемому ФПА законопроекту, адвокаты смогут беспрепятственно встречаться с клиентами еще «до момента допуска к участию в уголовном деле». Достаточно предъявить свое удостоверение и ордер (выдается адвокатским образованием — коллегией, бюро или самим адвокатом, учредившим адвокатский кабинет). Сейчас право на свидание с клиентом возникает у защитника только после того, как он будет допущен к участию в деле, но этот момент определяет следователь. В результате нередки случаи, когда сотрудники СИЗО требуют от адвокатов «разрешение» от следователя. Хотя Конституционный суд РФ еще в 2001 году заявил, что нельзя ставить выполнение адвокатом своих обязанностей в зависимость от усмотрения следствия.



Этот законопроект осенью 2015 года внесли в Госдуму единороссы Владимир Плигин (был в тот момент главой комитета по госстроительству и конституционному законодательству) и Рафаэль Марданшин. Но документ так и не был рассмотрен в первом чтении. К работе над ним профильный комитет вернулся в январе 2017 года и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении, несмотря на отрицательный отзыв правительства. Претензии кабмина оказались связаны с опасениями, что доступ к находящимся в СИЗО получат не только защитники по делу, но и другие адвокаты, которые, например, смогут предлагать свои услуги, даже если потенциальный клиент против.

Проект заслуживает одобрения, следует из письма ФПА за подписью ее президента Юрия Пилипенко. Палата частично отвергает опасения правительства. Юристы указывают, что новации позволят реализовать конституционное право обвиняемых и подозреваемых на получение квалифицированной юридической помощи. Дело в том, что фигуранты дел нуждаются не только в адвокате по конкретному случаю. Нередко им необходимы правовые консультации по иным отраслям права. Однако находящиеся в СИЗО остаются без помощи юристов с нужной специализацией (например, по гражданским делам), поскольку эти адвокаты не могут участвовать в уголовном деле в качестве защитника.



«У лиц, находящихся под стражей, зачастую возникает необходимость в получении правовой помощи по вопросам наследования, расторжения брака и раздела имущества, совершения сделок, по алиментам и многим другим юридическим вопросам, не связанным с уголовным судопроизводством. Такие лица иногда бывают участниками (сторонами) рассматриваемых судами гражданских или арбитражных дел, — говорится в письме. — При этом квалифицированную юридическую помощь по этим вопросам им могут оказать лишь адвокаты, специализирующиеся в иных отраслях права».

