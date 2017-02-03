Госдолг Украины за год вырос почти до 82% ВВП

Государственный долг Украины в конце 2016 года составил 1,930 трлн гривен ($70,97 млрд), что на 8,3%, или на $5,47 млрд, больше показателя в начале года.



Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, внешний госдолг составил $45,6 млрд, а внутренний — $25,37 млрд.



С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 трлн грн, показатель госдолга на конец года составил 81,8% ВВП.



В Минфине отметили, что рост объемов госдолга объясняется привлечением кредитов для финансирования государственного бюджета, проведение капитализации Приватбанка — крупнейшего на Украине частного банка.



Ранее украинское правительство решило национализировать Приватбанк, крупнейшими акционерами которого были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.



В свою очередь глава Нацбанка Украины заявила, что государство приняло такое решение вынужденно для того, чтобы стабилизировать финансовое положение страны.



Государственный долг Украины в 2015 году составлял $65,5 млрд — около 80% ВВП.

