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Доходы есть, источник неясен

Ведомства развернули дискуссию о причинах роста собираемости акцизов на 28%

Фото: РИА НОВОСТИ/Игорь Зарембо

Сумма фактически уплаченных акцизов на крепкий алкоголь за прошлый год увеличилась на 28% относительно 2015-го, в то время как производство выросло только на 6,2%. Замминистра экономического развития Олег Фомичев заявляет, что источник роста поступлений «остается неясным». В налоговой склонны приписывать рост успеху собственной деятельности, а в Росалкогольрегулировании — запуску системы ЕГАИС, «обелившей» рынок.

В 2016 году производители спиртного крепостью выше 9% заплатили 164 млрд рублей акцизов — на 28% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Олега Фомичева сенатору Сергею Рябухину, с текстом которого ознакомились «Известия». Фомичев отмечает, что «рост объема производства крепкой продукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил всего 6,2%».

— В этой связи остается неясным источник значительного роста поступлений в бюджет от акцизов, — пишет Фомичев.

Источник в Минпромторге утверждает, что в его ведомстве также не могут объяснить причину роста поступлений. В пресс-службе ведомства ситуацию не прокомментировали.

В материалах Федеральной налоговой службы (ФНС) к совещанию в Совфеде (также есть в распоряжении «Известий») подтверждаются данные о росте фактически уплаченных акцизов и дается этому объяснение: акцизные поступления выросли благодаря пресечению схемы уклонения от налогов.

— В 2015 году сложилась критическая ситуация с уплатой акцизов на алкогольную продукцию на территории Кабардино-Балкарской Республики, когда 11 производителей водки не уплатили акциз в общей сумме 24 млрд рублей, — приводят пример в письме ФНС.

Производители фиксировали отгрузки в ЕГАИС (государственная система учета оборота спирта и алкогольных напитков), а в налоговую сдавали «нулевые» декларации, поясняя, что в ЕГАИС попали недостоверные данные.

— В результате скоординированных действий федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов данная схема уклонения от уплаты налогов была пресечена. Итогом […] стало массовое представление […] деклараций, — заключают в налоговой.

В письме Росалкогольрегулирования (РАР) к совещанию в Совфеде отражена несколько иная версия происхождения сверхплановых акцизных сборов: уплата выросла «по результатам контрольных мероприятий налоговых органов (это дало 3,8 млрд рублей), а также за счет вытеснения из легальной розницы контрафактной продукции и замещения этого объема легальным алкоголем (32,6 млрд рублей)». Последнее, отмечают в службе, «связано прежде всего с внедрением ЕГАИС в розничном звене». Кроме того, плательщиков акцизов впечатлило и введение досудебного изъятия оборудования для производства нелегального спиртного (правительство приняло постановление об этом в сентябре 2015 года), отмечают в РАР. По данным ведомства, на сегодня изъято 2,4 тыс. единиц такого оборудования (на 1,7 тыс. т) со 131 нелегального производства.

Ставка акциза на крепкий алкоголь в прошлом году сохранялась на уровне 2015-го и составляла 500 рублей за 1 л безводного спирта.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз склонен считать, что собираемость акцизов улучшилась благодаря «обелению» алкогольного рынка после внедрения ЕГАИС.

— С 1 июля ЕГАИС заработала для розницы, и с полок легальных магазинов исчезла нелегальная водка. До этого, когда подделку могла обнаружить только проверка, в легальной рознице около трети водки (300 млн л из 950 млн л) была нелегальной. Теперь же этот рынок целиком белый, — объясняет Дробиз.

Он добавляет, что это результат политики правительственной комиссии по алкогольному рынку во главе с вице-премьером Александром Хлопониным, реализацией которой в части внедрения ЕГАИС занимались РАР и региональные власти.

Уход паленой водки с прилавков подтверждают и данные МВД. Как уже сообщали «Известия», в 2016 году полицейские конфисковали на 27% меньше нелегального алкоголя, чем годом ранее.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Доходы есть, источник неясен

Доходы есть, источник неясенВедомства развернули дискуссию о причинах роста собираемости акцизов на 28%

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