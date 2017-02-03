Белоруссия планирует увеличить срок пребывания иностранцев без виз

Белоруссия может увеличить срок пребывания на территории страны иностранцев без виз, заявил во время пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Сначала договорились о том, что предложим нахождение иностранцев в течение пяти дней без визы <…> и если мы увидим, что этот режим заработал, то мы будем думать над тем, чтобы предложить более длительные периоды нахождения иностранцев в нашей стране», — сообщил глава МИДа.

По его словам, «были и радикальные предложения, чтобы те, кто приезжают в белорусские санатории, могли бы остаться дней на 10–15».

«Не секрет, что МИД выступал за такое более либеральное предложение», — цитирует Макея «РИА Новости».

Ранее президент Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий гражданам 80 стран безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск».

Указ распространяется на США и 39 стран Европы, включая всех членов Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. Документ вступит в силу 11 февраля.