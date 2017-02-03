Склад горюче-смазочных материалов горит в Киеве

Пожар возник на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Подольском районе Киева. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС) площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м

Склад расположен на улице Набережно-Луговой, дом № 8, уточнили в ведомстве, сообщает «РИА Новости».

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения киевского гарнизона, в тушении огня задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники и около 80 человек личного состава.