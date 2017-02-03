В Санкт-Петерубрге появится парк РПЦ

В Санкт-Петербурге появится музей «Россия — моя история», экспозицию для которого разработал Патриарший совет по культуре.



Как говорится на сайте госзакупок, договор о строительстве был подписан 27 января. Подрядчик — компания «Мир». Музей появится в 2018 году рядом со спортивно-концертным комплексом «Петербургский».

Между тем, как напоминает «Монитор «Санкт-Петербург.ру», еще 13 января Федеральная антимонопольная служба распорядилась аннулировать тендер. Там посчитали, что городские власти неправомерно объединили в один лот проектные и строительные работы. Заказчик сейчас оспаривает это решение в московском арбитраже.

Компания «Мир» была субподрядчиком на стройке стадиона на Крестовском острове. Также она занималась реконструкцией Большого театра в Москве. Тогда работы курировал Марат Оганесян, который позже занял пост вице-губернатора Петербурга, напоминает, в свою очередь, РБК.

Стоимость контракта на строительство музея РПЦ — 1,4 млрд рублей. Финансируется проект из городского бюджета.