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В Липецкой области готов к открытию детский технопарк

Кроме образовательных программ, в «Кванториуме» будет работать интерактивный музей

В Липецкой области 8 февраля торжественно откроется детский технопарк «Кванториум». Он представляет собой комплекс c современным оборудованием для научно-технических занятий, пишет GOROD48.

В новом образовательном центре будут учиться более 1,6 тыс. школьников 3–11-х классов по таким направлениям, как «Робоквантум» (мехатроника, программирование), «Наноквантум» (материаловедение на микро- и наноуровнях), «Биоквантум» (микробиология, биотехнологии), «Аэроквантум» (малая беспилотная авиация, дроны) и т.д. Девять педагогов Липецкой области уже закончили курс повышения квалификации для преподавания в технопарке.

Также в «Кванториуме» будет работать интерактивный Квант-музей, где дети и взрослые смогут проверить на практике законы физики.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Липецкой области готов к открытию детский технопарк

Кроме образовательных программ, в «Кванториуме» будет работать интерактивный музей

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