«Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей: там упоительный Россини, Европы баловень — Орфей…» Отныне посетители Большого театра могут повторить эти строки вслед за Пушкиным. В ГАБТ вернулось оперное творчество итальянского автора, причем в лице самого «европейского» его сочинения — «Путешествия в Реймс».

Сейчас бы его назвали государственным заказом. Будучи одним из директоров Парижской оперы, Джоаккино Россини получил распоряжение сопроводить коронацию Карла X в соборе Реймса соответствующей музыкой. Она предназначалась для завершения официальных торжеств с участием европейских монархов и должна была плавно перетечь в банкет. Так в итоге и случилось, а затем «датская» опера была забыта.

В конце 1970-х ее обнаружили в архивах, в 1984 году Клаудио Аббадо исполнил «Путешествие» в Вене. В «нулевых» опера прозвучала в России, в том числе благодаря Тугану Сохиеву — нынешний музыкальный руководитель ГАБТа поставил ее с участниками Академии молодых певцов Мариинского театра.

В Большом Сохиев презентовал концертный вариант — то есть разместил оркестр, хор и почти два десятка солистов на Исторической сцене. Отдельные приметы вмешательства режиссера Алексея Франдетти, впрочем, имеются. Тут и там расставлены чемоданы и саквояжи различных размеров и расцветок — есть куда присесть отдыхающим от вокала певцам.



Дирижер Сохиев тоже выходит к оркестру с чемоданом, достает два увесистых тома и выкладывает их на пульт. Публика волнуется: сколько же длится действие? По современным меркам немало — три часа. Но Сохиев в партитуру не заглядывает, дирижирует наизусть. Певцы также не привязаны к пюпитрам — жестикулируют, общаются друг с другом и публикой. Кое-кто даже веселится: торжественно-парадно — даром что повод обязывает — исполнять этот музыкальный бурлеск невозможно.

28 мая 1825 года, Франция, курортный отель «Золотая лилия». Родовитые постояльцы со всех концов Европы, в том числе русский граф по фамилии Либенскофф (поговаривали, что прототипом этого персонажа был император Александр I), собираются в Реймс на церемонию коронации Карла X Французского.



Однако свободных лошадей нет и не предвидится. И тогда гости устраивают местный праздник, заочно приветствуя нового монарха мелодиями своих стран. А до того — флиртуют, интригуют, ссорятся, наряжаются и, разумеется, поют, покоряя всё новые вокальные высоты. В том числе сложнейшее Gran Pezzo Concertato для четырнадцати голосов a capella. Этакий певческий Эверест.



— Мы очень рады вернуться к Россини. Зрителю не хватает его музыки, полной энергии, позитива, — отметил Туган Сохиев. — А певцы получают колоссальное удовольствие от пения россиниевских колоратур, замечательного ансамблевого исполнения.

Установка главного театра России на приоритет отечественных певцов в данном случае нарушена. У нас не принято специализироваться на отдельных композиторах, универсализм предпочтительнее: те же Ольга Селиверстова, Светлана Москаленко или Игорь Головатенко, достойно выступившие в «Путешествии», завтра могут петь, скажем, Чайковского или Прокофьева.



Однако есть авторы, в музыку которых для достижения полного блеска необходимо вживаться, не отвлекаясь. Россини — из их числа. Поэтому и первую скрипку в подобных постановках играют специалисты-россинисты. Такие как британский тенор Джон Осборн в роли русского графа и обладательница колоратурного меццо итальянка Марианна Пиццолато в роли его возлюбленной — польской аристократки. Уже ради их арий и дуэта можно поспешить на эту оперу. Заодно и оценить усилия маэстро Сохиева, добившегося от оркестра россиниевской легкости, а от солистов — умения слушать коллег как себя.

