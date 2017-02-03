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Первый образец самолета Ил-112В будет построен до конца февраля

Новинку создают полностью из отечественных комплектующих

В Воронеже завершена первая в России стыковка монокрыла с фюзеляжем легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Такой способ облегчит планер и сделает его экономически эффективнее.

Опытный образец планируется завершить до конца февраля. Потом начнется сборка двигателей. Авиастроители параллельно работают над созданием второго самолета, предназначенного для испытаний, передает РИА «Воронеж».

Ил-112В создают полностью из отечественных комплектующих. На нем будут монтироваться новые системы, которые применены, например, на модернизированном тяжелом транспортнике Ил-76МД-90А.

Как ранее писали «Известия», легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Ожидается, что лайнер Ил-112В придет на смену самолету Ан-26. Контракт по Ил-112В с Минобороны РФ был заключен ОАК в декабре 2014 года.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Первый образец самолета Ил-112В будет построен до конца февраля

Новинку создают полностью из отечественных комплектующих

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