Консервативный ренессанс Дональда Трампа

Американское общество расколото. И с каждым днем всё очевиднее становятся причины этого раскола. Победа Дональда Трампа стала символом усиления популярности консервативных и христианских ценностей. С переездом республиканца в Белый дом «голос одноэтажной Америки» стал звучать громче. Эксперты отмечают, таким образом 45-й президент США объявил войну либеральным, скорее даже либертарианским элитам.

Дональд Трамп начал свое президентство с активных действий по всем фронтам. Помимо громких шагов на внешнеполитической арене 45-й президент уделил пристальное внимание внутриполитическим и социальным вопросам. В немалой степени заботит его и вопрос ценностных ориентиров американского общества.

Не случайно одним из первых шагов нового президента стало распоряжение убрать с сайта Белого дома рубрику, посвященную правам ЛГБТ. Это вызвало волну возмущения и крайнее недовольство объединений меньшинств. Еще одно заявление Дональда Трампа касалось планов «уничтожить» так называемую поправку Джонсона, которая запрещает церквям заниматься политической деятельностью — высказываться в поддержку того или иного кандидата. Всё это, по мнению экспертов, — явное свидетельство усиления консервативных тенденций в общественном и политическом сознании, атака Дональда Трампа на либеральное наследие демократа Барака Обамы.

— Я полностью уничтожу поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры свободно и без страха говорить. Запомните, я это сделаю, — заявил Дональд Трамп.



Как и ожидалось, либеральные СМИ обрушились на него с резкой критикой, но консервативные круги намерения президента одобрили.

Глава консервативного христианского фонда Family Research Council Тони Перкинс заявил, что «Трамп попал точно в цель». «Пасторы должны отвечать только перед Богом, а не перед федеральными госструктурами», — отметил Тони Перкинс.

— Религиозные американцы поддержали Трампа на выборах, поэтому его намерения понятны. Многие из них поддерживают республиканца. США — это страна протестантов, — отметил в беседе с «Известиями» экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Неожиданная, даже сенсационная победа республиканца, помимо постоянной критики со стороны либеральных СМИ, спровоцировала острую дискуссию в американском обществе. Появилось множество публикаций о «консерватизме 45-го президента», о наследии президента Рональда Рейгана, иконы республиканцев. Публицисты пошли еще дальше и придумали новый термин, характеризующий политику хозяина Овального кабинета, — «трампизм». А один из ведущих журналов — The National Interest задался вопросом: «Что означает победа Трампа для консерватизма?»



Мир переживает консервативный ренессанс, уверены консерваторы. Либералы видят в победе Трампа если не конец света, то катастрофу, которую будет непросто пережить.

Сторонники либерального постмодерна не хотят принимать консерватора-республиканца. Они не признают Дональда Трампа в качестве своего президента. Раскол между либеральной и консервативной элитами приобретает угрожающие масштабы, комментируют происходящее эксперты. Страна возвращается к пуританским, протестантским истокам. А истеблишмент, который был у власти последние годы, не может это принять.

— Американское общество расколото на два крупных лагеря. Первый состоит из сторонников либеральных ценностей. Сюда входят образованные жители крупных городов, вузовская общественность, ЛГБТ-сообщество. Одним словом, богема городов. Второй лагерь состоит из верующего белого населения средних и мелких городов. Первый лагерь против Трампа, второй — «за», — сказал «Известиям» директор холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«Трампизм» стал уже феноменом в американской публицистике. Несмотря на то что мейнстримные американские СМИ активно критикуют Трампа, выросло влияние консервативных изданий. Популярность главного «рупора» республиканцев — The Fox News — бьет все рекорды.

Журналы The American Conservative, The National Review, ресурс The American Thinker и, конечно, легендарный The Weekly Standart Билла Кристалла значительно увеличили число своих читателей.

The Weekly Standart вслед за Генри Киссинджером назвал победу Трампа «революцией». Но при этом консервативное издание пошло еще дальше, отметив, что приход Трампа к власти — «это восстание против политической, бизнес- и медиаэлиты».

— Конфликт внутри американского общества между либералами и консерваторами очевиден. Он выражается в противоборстве двух партий. Консерваторы, то есть республиканцы, не навязывают свои взгляды остальному миру и обществу и имеют поддержку в среде белого религиозного населения, — пояснил «Известиям» Сергей Орджоникидзе.

Дональд Трамп и сам себя называет консерватором. Но примечательно, какой смысл президент США вкладывает в это понятие. Во время предвыборных дебатов в Нью-Гэмпшире его спросили: «Многие ваши конкуренты говорят, что вы не настоящий консерватор».

— Я думаю, что я настоящий консерватор. И для меня слово «консерватор» — это производное от слова «сохранять». Мы хотим сохранить нашу страну, наши деньги, наше здоровье. Мы хотим спасти нашу страну. У власти люди, которые ничего не знают о том, как всё это осуществить. Это очень важное слово, и я верю в него очень и очень сильно, — ответил будущий глава Белого дома.

Эксперты полагают, что компромисс между консерваторами и либералами всё же будет найден, однако представителям проигравшего истеблишмента и их сторонникам для начала придется признать, что Дональд Трамп победил.