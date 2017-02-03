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МИД РФ назвал «особо циничным» демонтаж советского памятника в Польше

В ведомстве считают, что Варшава нарушила собственные международные обязательства по охране монументов

Москва считает «особо циничными» действия Польши по демонтажу памятника братству по оружию в городе Забже, заявили в пятницу в МИД РФ.

В ведомстве считают, что это очередное нарушение Варшавой собственных международных обязательств по охране монументов, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны

«Вырисовывается достаточно неприглядная тенденция, подчеркивающая особый цинизм действий польской стороны», — говорится в сообщении российского МИДа.

В министерстве пояснили, что монумент был демонтирован накануне 72-й годовщины освобождения города от фашистов.

В министерстве отметили, что действия официальных польских властей и «неизвестных» вандалов идут фактически в одном русле.

«Недавно в городе Гнезно (Великопольское воеводство), также накануне традиционно отмечавшегося здесь Дня освобождения города от гитлеровских оккупантов, «неизвестными» была похищена памятная доска, установленная в честь красноармейцев-освободителей», — заявили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что в обоих случаях мемориальные объекты значатся в согласованном на двустороннем уровне перечне памятных мест российских (советских) защитников отечества, павших на территории Польши.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

МИД РФ назвал «особо циничным» демонтаж советского памятника в Польше

В ведомстве считают, что Варшава нарушила собственные международные обязательства по охране монументов

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