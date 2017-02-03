Новый сквер появится в Тольятти к 50-летию «АвтоВАЗа»

Самарская губернская дума заложила средства на строительство в Тольятти выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном в честь 50-летия крупнейшей российской автомобилестроительной компании — «АвтоВАЗа».

На реализацию первого этапа проекта из регионального бюджета намерены выделить 111,1 млн рублей, однако для того чтобы получить средства из областного бюджета, необходимо заложить софинансирование в местном бюджете.

В целом на благоустройство города в честь юбилея автоконцерна планируют направить порядка 260 млн рублей. Новый сквер намерены возвести в текущем году, выставочный зал рассчитывают построить к 2019 году, сообщает TLTgorod.

Объект планируется разместить на Революционной улице вдоль Парка Победы. Ожидается, что заброшенную территорию преобразят и сделают привлекательным местом отдыха для местных жителей.