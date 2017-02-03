На Сахалине построят биатлонный центр для олимпийской сборной РФ

К осени 2017 года на Сахалине построят второй на Дальнем Востоке лыжно-биатлонный комплекс. Планируется, что в нем будут проходить тренировки национальной сборной к зимним Олимпийским играм 2018 года.

Темпы строительства лыжно-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от губернатора Олега Кожемяко получили подрядчики спортивного сооружения. Он отметил, что сейчас есть небольшое отставание от графика.



Как сообщает ИА SakhalinMedia, первая очередь возведения спорткомплекса началось в мае 2016 года. В ее рамках построят стрельбище, штрафной круг и стадион. Протяженность лыжных трасс для конькового и классического хода составит около 8 км.

Параллельно с процессом строительства ведется закупка оборудования для будущего лыжно-биатлонного комплекса: системы хронометража, мишенных установок и видеоэкранов для трансляции соревнований.

На строительство центра в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 366,6 млн рублей, из федерального — 190 млн рублей.