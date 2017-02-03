Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Омске закрывается последний мусорный полигон

Куда будет вывозить отходы город-миллионник, пока неизвестно

Фото: РИА НОВОСТИ/Олег Золото

В ближайшее время один из крупнейших городов России — Омск — может остаться без мусорных полигонов. С 6 февраля там будет приостановлена работа Надеждинской свалки, принадлежащей ООО «ЖКХ «Сервис». Другие полигоны — Кировский и Ленинский — могут лишь складировать отходы, отмечает РИА «Омск-информ»

Решение принято в связи с необходимостью переоформить лицензию ООО «ЖКХ «Сервис» на сбор, транспортировку и размещение отходов. С таким требованием выступил Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Эта мера направлена на недопущение нарушения природоохранного, административного и уголовного законодательства РФ.

Однако там не уточнили, когда полигон снова откроется и куда будет вывозить мусор город-миллионник. 

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Омске закрывается последний мусорный полигон

В Омске закрывается последний мусорный полигонКуда будет вывозить отходы город-миллионник, пока неизвестно

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке