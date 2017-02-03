В Омске закрывается последний мусорный полигон

В ближайшее время один из крупнейших городов России — Омск — может остаться без мусорных полигонов. С 6 февраля там будет приостановлена работа Надеждинской свалки, принадлежащей ООО «ЖКХ «Сервис». Другие полигоны — Кировский и Ленинский — могут лишь складировать отходы, отмечает РИА «Омск-информ».

Решение принято в связи с необходимостью переоформить лицензию ООО «ЖКХ «Сервис» на сбор, транспортировку и размещение отходов. С таким требованием выступил Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Эта мера направлена на недопущение нарушения природоохранного, административного и уголовного законодательства РФ.

Однако там не уточнили, когда полигон снова откроется и куда будет вывозить мусор город-миллионник.