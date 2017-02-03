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В Калининградской области взлетели цены на бензин

Литр бензина в регионе стоит дороже, чем у соседей, примерно на полтора рубля

В Калининградской области литр бензина стоит в среднем 38,87 рубля, передает Росстат.

В конце года его стоимость составляла 38,45 рубля.

Как сообщает ресурс kaliningradfirst.ru, в соседних регионах Северо-Западного федерального округа за литр топлива отдают более чем на рубль меньше — в среднем 37,22 рубля.

На некоторых АЗС под Калининградом цена литра Аи-95 преодолела психологически важную отметку в 40 рублей. За него придется заплатить 40,33 рубля, хотя двумя неделями ранее литр топлива этой марки обошелся бы в 39,88 рубля.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Калининградской области взлетели цены на бензин

Литр бензина в регионе стоит дороже, чем у соседей, примерно на полтора рубля

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