В Калининградской области взлетели цены на бензин

В Калининградской области литр бензина стоит в среднем 38,87 рубля, передает Росстат.

В конце года его стоимость составляла 38,45 рубля.



Как сообщает ресурс kaliningradfirst.ru, в соседних регионах Северо-Западного федерального округа за литр топлива отдают более чем на рубль меньше — в среднем 37,22 рубля.

На некоторых АЗС под Калининградом цена литра Аи-95 преодолела психологически важную отметку в 40 рублей. За него придется заплатить 40,33 рубля, хотя двумя неделями ранее литр топлива этой марки обошелся бы в 39,88 рубля.