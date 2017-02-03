Альпинисты спасли пугливого енота в Подмосковье

Альпинисты спасли енота в подмосковной Балашихе, который от страха забрался на дерево и мог погибнуть от голода и холода. Предположительно, животное выбросили на улицу: енота принесли в местный лесопарк в коробке и там оставили. Напуганное животное в поисках убежища от собак и людей забралось на 20-метровую липу, а спуститься уже не смогло.

Как сообщает «ТВ Центр», альпинистов вызвали неравнодушные ветеринары. Им пришлось спилить ветку, на которой сидел енот, и он упал с дерева в глубокий снег, после чего его накрыл собой один из ветеринаров. Спасенного енота назвали Йосей Вторым, он еще не отошел от стресса, но без посторонних глаз демонстрирует здоровый аппетит, с удовольствием поедая мясо, яйца, йогурт. Он шипит на ветеринаров, но не убегает. В ветклинике енот-полоскун проведет еще месяц на карантине: специалисты сделают ему прививки, в том числе и от бешенства, а также возьмут у животного анализы. Новым домом Йоси станет реабилитационный центр Санкт-Петербурга или Рязани.