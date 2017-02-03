Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Альпинисты спасли пугливого енота в Подмосковье

Выброшенный на улицу в Балашихе зверь от страха забрался на дерево и мог замерзнуть

Альпинисты спасли енота в подмосковной Балашихе, который от страха забрался на дерево и мог погибнуть от голода и холода. Предположительно, животное выбросили на улицу: енота принесли в местный лесопарк в коробке и там оставили. Напуганное животное в поисках убежища от собак и людей забралось на 20-метровую липу, а спуститься уже не смогло.

Как сообщает «ТВ Центр», альпинистов вызвали неравнодушные ветеринары. Им пришлось спилить ветку, на которой сидел енот, и он упал с дерева в глубокий снег, после чего его накрыл собой один из ветеринаров. Спасенного енота назвали Йосей Вторым, он еще не отошел от стресса, но без посторонних глаз демонстрирует здоровый аппетит, с удовольствием поедая мясо, яйца, йогурт. Он шипит на ветеринаров, но не убегает. В ветклинике енот-полоскун проведет еще месяц на карантине: специалисты сделают ему прививки, в том числе и от бешенства, а также возьмут у животного анализы. Новым домом Йоси станет реабилитационный центр Санкт-Петербурга или Рязани.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Альпинисты спасли пугливого енота в Подмосковье

Выброшенный на улицу в Балашихе зверь от страха забрался на дерево и мог замерзнуть

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке