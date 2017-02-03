Воспитанники детсада в Улан-Удэ заболели ротавирусной инфекцией

Воспитанники детсада «Красная шапочка» в Улан-Удэ заболели ротавирусной инфекцией. Детей доставили в городские больницы. Пока известно о шести случаях.



Как сообщает ИА UlanMedia, передача вируса произошла контактно-бытовым путем. В детский сад родители привели ребенка 23 января. Они не проинформировали работников дошкольного учреждения о симптомах заболевания. В дальнейшем инфекция распространилась через игрушки и другие предметы в группе.



В настоящее время состояние заболевших детей оценивается как удовлетворительное.



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