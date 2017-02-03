Добыча песка в Ростовской области сократилась почти наполовину

По итогам 2016 года объем добытого природного песка в Ростовской области стал меньше на 47,6%. Также на 12,9% снизилась добыча основных топливно-энергетических ископаемых. Как передает RostovGazeta, в целом сокращение полученного количества полезных ископаемых в регионе составляет 11%.

Падение добычи природных ресурсов продолжалось в течение всего 2016 года. Так, за первые шесть месяцев полезных ископаемых добыли на 0,3%, а за 10 месяцев на 6% меньше, чем за аналогичный период 2015-го.

