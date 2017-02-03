В Коми грузовая фура перевернулась в кювет

Грузовая фура Scania перевернулась и упала в кювет в Прилузском районе Коми, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 2 февраля, на 548-м км трассы «Вятка». Водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся, разбив металлическое ограждение.

В результате ДТП 38-летнего водителя фуры с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки госпитализировали в больницу. В момент аварии пострадавший был пристегнут ремнем безопасности, добавили в пресс-службе.

В течение года пострадавший пять раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости и нарушение правил пользования ремнями безопасности, сообщает ИА «Комиинформ».