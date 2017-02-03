Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Архангельской области водитель устроил гонку со стаей волков

Они бежали по дороге впереди машины около минуты, пока не свернули в поле

Житель Поморья устроил настоящую гонку со стаей волков.

Свернув на проселочную дорогу с трассы, он увидел впереди машины волка. Позже к хищнику присоединились еще трое. Таким образом они бежали по дороге более минуты, пока не свернули в поле, сообщает ресурс News29.ru.

Как объяснил агентству главный эксперт городского обособленного подразделения управления лесничествами Ирина Беляева, животное «гипнотизируется» в лучах фар. Ему сложно выйти из светового плена. В таких ситуациях давить зверей ни в коем случае нельзя.

Агентство напоминает, что волков имеют право истреблять только охотники при наличии специального разрешения.

Между тем в одном из районов Поморья была создана специализированная бригада по отстрелу хищников, которых стали часто видеть в районе сел и деревень.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Архангельской области водитель устроил гонку со стаей волков

Они бежали по дороге впереди машины около минуты, пока не свернули в поле

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке