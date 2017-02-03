В Архангельской области водитель устроил гонку со стаей волков

Житель Поморья устроил настоящую гонку со стаей волков.



Свернув на проселочную дорогу с трассы, он увидел впереди машины волка. Позже к хищнику присоединились еще трое. Таким образом они бежали по дороге более минуты, пока не свернули в поле, сообщает ресурс News29.ru.

Как объяснил агентству главный эксперт городского обособленного подразделения управления лесничествами Ирина Беляева, животное «гипнотизируется» в лучах фар. Ему сложно выйти из светового плена. В таких ситуациях давить зверей ни в коем случае нельзя.

Агентство напоминает, что волков имеют право истреблять только охотники при наличии специального разрешения.



Между тем в одном из районов Поморья была создана специализированная бригада по отстрелу хищников, которых стали часто видеть в районе сел и деревень.