В Ульяновской области жильцы 40 домов остались без холодной воды

Жители 40 зданий в городе Димитровграде, который находится в Ульяновской области, остались без холодной воды. Коммунальная авария произошла в пятницу.



Как пишет 1ul.ru, в 9 утра прорвало чугунную трубу диаметром 100 мм. По этой причине было отключено холодное водоснабжение в 40 частных домах, расположенных на улицах Кулькова и Тоси Потаповой.



Ведутся работы по ликвидации аварии. По словам главы Димитровграда Алексея Кошаева, ремонт надолго не затянется.