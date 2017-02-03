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В Ульяновской области жильцы 40 домов остались без холодной воды

В Димитровграде произошла коммунальная авария

Жители 40 зданий в городе Димитровграде, который находится в Ульяновской области, остались без холодной воды. Коммунальная авария произошла в пятницу. 

Как пишет 1ul.ru, в 9 утра прорвало чугунную трубу диаметром 100 мм. По этой причине было отключено холодное водоснабжение в 40 частных домах, расположенных на улицах Кулькова и Тоси Потаповой.

Ведутся работы по ликвидации аварии. По словам главы Димитровграда Алексея Кошаева, ремонт надолго не затянется.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Ульяновской области жильцы 40 домов остались без холодной воды

В Димитровграде произошла коммунальная авария

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