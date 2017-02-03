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Дальняя авиация РФ нанесла удар по объектам ИГ в Сирии

Бомбардировщики Ту-22м3 действовали в провинции Дейр-эз-Зор

Российские бомбардировщики Ту-22м3 нанесли в пятницу авиаудар по объектам террористов ИГ (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Министерстве обороны России.

Ту-22м3 взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Самолеты дальней авиации поразили крупные склады боевиков, где находились боеприпасы и вооружения. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все дальние бомбардировщики вернулись на российские аэродромы. 

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Дальняя авиация РФ нанесла удар по объектам ИГ в Сирии

Бомбардировщики Ту-22м3 действовали в провинции Дейр-эз-Зор

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