Дальняя авиация РФ нанесла удар по объектам ИГ в Сирии

Российские бомбардировщики Ту-22м3 нанесли в пятницу авиаудар по объектам террористов ИГ (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Министерстве обороны России.



Ту-22м3 взлетели с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, говорится в сообщении российского военного ведомства.



Самолеты дальней авиации поразили крупные склады боевиков, где находились боеприпасы и вооружения. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.



После выполнения боевой задачи все дальние бомбардировщики вернулись на российские аэродромы.

