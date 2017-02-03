В Крыму могут закрыть украинский культурный центр

Уже в марте может быть закрыт украинский культурный центр в Симферополе. Жители города и туристы не проявляют к нему интереса, как и украинская сторона, сообщает ИА «Крыминформ», ссылаясь на основателя центра Леонида Кузьмина, который дал интервью «Новой газете».

По его словам, за время своего существования центр не получил от Киева ни копейки. В начале года администрация написала письмо депутатам Верховной рады с просьбой помочь с оплатой аренды помещения. На него отреагировал лишь один украинский депутат, переславший центру 12 тыс. рублей.

Что касается туристов или жителей Симферополя, то они игнорируют курсы украинского языка и лекции по украинской истории и литературе, которые организованы в УКЦ.