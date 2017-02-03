В Уфе из зоопарка сбежал верблюд. Животное неспешно прогуливалось в Демском районе на улице Грозненской, где его заметили местные жители.

Двугорбый верблюд передвигался по трассе по встречной полосе, после чего упал на дороге. В какой-то момент животное заметил сотрудник зоопарка, откуда и сбежал верблюд по кличке Рамзес. Мужчина надел на животное поводок, чтобы увести беглеца обратно в зоопарк.

«Мы часто выводим верблюдов на прогулку, поразмяться. А в этот раз Рамзес решил похулиганить. Правда, далеко убежать ему не удалось», — цитирует представителя контактного зоопарка ИА «Башинформ».

По словам сотрудника зверинца, верблюд при падении не расшибся, животное благополучно вернули в зоопарк.