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В Уфе из зоопарка сбежал верблюд

Животное удалось поймать на трассе в Демском районе

В Уфе из зоопарка сбежал верблюд. Животное неспешно прогуливалось в Демском районе на улице Грозненской, где его заметили местные жители.

Двугорбый верблюд передвигался по трассе по встречной полосе, после чего упал на дороге. В какой-то момент животное заметил сотрудник зоопарка, откуда и сбежал верблюд по кличке Рамзес. Мужчина надел на животное поводок, чтобы увести беглеца обратно в зоопарк.

«Мы часто выводим верблюдов на прогулку, поразмяться. А в этот раз Рамзес решил похулиганить. Правда, далеко убежать ему не удалось», — цитирует представителя контактного зоопарка ИА «Башинформ».

По словам сотрудника зверинца, верблюд при падении не расшибся, животное благополучно вернули в зоопарк.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Уфе из зоопарка сбежал верблюд

Животное удалось поймать на трассе в Демском районе

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