«Роскосмос» назвал основную версию аварии «Прогресса МС-04»

Госкорпорация «Роскосмос» назвала разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя основной версией аварии космического грузовика «Прогресс МС-04», которая произошла в декабре 2016 года.

По словам главы госкорпорации Игоря Комарова, эксперты, изучающие причины аварии «Прогресса МС-04», рассматривали до десяти версий случившегося.



«Осталась у нас версия, которая фактически была признана основной, — это вскрытие баков окислителя, которое, скорее всего, произошло по причине разрушения двигателя и, скорее всего, пожар, который возник в насосе окислителя двигателя третьей ступени», — цитирует «Федеральное агентство новостей» главу «Роскосмоса».

Напомним, 1 декабря 2016 года вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более 2 т различных грузов, не удалось. Потеря связи с космическим грузовиком произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.