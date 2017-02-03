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«Роскосмос» назвал основную версию аварии «Прогресса МС-04»

Причина в разрушении двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя

Госкорпорация «Роскосмос» назвала разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя основной версией аварии космического грузовика «Прогресс МС-04», которая произошла в декабре 2016 года.

По словам главы госкорпорации Игоря Комарова, эксперты, изучающие причины аварии «Прогресса МС-04», рассматривали до десяти версий случившегося.

«Осталась у нас версия, которая фактически была признана основной, — это вскрытие баков окислителя, которое, скорее всего, произошло по причине разрушения двигателя и, скорее всего, пожар, который возник в насосе окислителя двигателя третьей ступени», — цитирует «Федеральное агентство новостей» главу «Роскосмоса».

Напомним, 1 декабря 2016 года вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более 2 т различных грузов, не удалось. Потеря связи с космическим грузовиком произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

«Роскосмос» назвал основную версию аварии «Прогресса МС-04»

Причина в разрушении двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя

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