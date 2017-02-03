Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Минздрав: пациентка отказалась обвинять подольского врача в насилии

В личной беседе, которая велась под запись, она призналась, что никакого надругательства не было

Пациентка Подольской городской больницы № 2, которая заявила о надругательстве анестезиолога-реаниматолога, написала заявление, в котором отказалась от обвинений.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава Московской области, она в личной беседе и под запись призналась, что никакого насилия со стороны медика не было.

«Между ними произошел конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент Минздрав Московской области разбирается, какого рода конфликт между врачом и пациенткой мог привести к подобным последствиям.

В свою очередь, в правоохранительных органах заявили, что потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний.

По информации следствия, в ночь с 4 на 5 января врач, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина не смогла оказать насильнику сопротивление.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он помещен под стражу до 30 марта.

Читайте также:

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Минздрав: пациентка отказалась обвинять подольского врача в насилии

В личной беседе, которая велась под запись, она призналась, что никакого надругательства не было

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке