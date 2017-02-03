Минздрав: пациентка отказалась обвинять подольского врача в насилии

Пациентка Подольской городской больницы № 2, которая заявила о надругательстве анестезиолога-реаниматолога, написала заявление, в котором отказалась от обвинений.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава Московской области, она в личной беседе и под запись призналась, что никакого насилия со стороны медика не было.

«Между ними произошел конфликт, следствием которого и явилось обвинение в изнасиловании», — заявили в ведомстве.



В настоящий момент Минздрав Московской области разбирается, какого рода конфликт между врачом и пациенткой мог привести к подобным последствиям.



В свою очередь, в правоохранительных органах заявили, что потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний.



По информации следствия, в ночь с 4 на 5 января врач, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина не смогла оказать насильнику сопротивление.



В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он помещен под стражу до 30 марта.

