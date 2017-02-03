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Ученые подсчитали безопасное число рабочих часов в неделю

Норма для мужчин составила 39 часов в неделю, для женщин — 34

Ученые из Австралийского национального университета в ходе исследования выяснили безопасное для человеческого здоровья количество рабочих часов в неделю.

Специалисты изучали распорядок дня и состояние здоровья 8 тыс. жителей Австралии. В результате исследования ученые выяснили, что трудиться допустимо не больше 39 часов в неделю, а именно 7–8 часов в день, пишет «Российская газета». Если количество рабочих часов мужчины превышает этот норматив, то, по мнению ученых, человек страдает трудоголизмом, который, в свою очередь, может привести к появлению хронического заболевания. Безопасное число рабочих часов для женщин составляете не более 34 часов, поскольку на их плечах помимо работы лежит ведение домашнего хозяйства, сообщает «Свободная пресса».

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Ученые подсчитали безопасное число рабочих часов в неделю

Норма для мужчин составила 39 часов в неделю, для женщин — 34

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