Израиль и Палестина пока не вернутся к переговорам

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 15 февраля проведут встречу в Вашингтоне. Приход новой американской администрации может сдвинуть с мертвой точки ближневосточное урегулирование, считают в Тель-Авиве, однако признаются, что не строят иллюзий на этот счет. В Палестине серьезных надежд на прорыв в урегулировании также не возлагают. Несмотря на попытки мирового сообщества осудить строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан, до реальных предложений по разморозке мирных переговоров дело не доходит. В Тель-Авиве заявляют, что время односторонних инициатив с израильской стороны прошло, а Палестина разговаривать пока не готова.



Депутат кнессета от оппозиционного блока «Сионистский лагерь» Ксения Светлова отметила в беседе с «Известиями», что в ближайшие полгода ждать новых инициатив по возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной вряд ли придется. Главным образом это объясняется двумя факторами. Во-первых, на диалог не настроено правительство Израиля, а во-вторых, ближневосточный конфликт не находится среди приоритетов Дональда Трампа.



— Так кажется и нам в Израиле, и партнерам-палестинцам. Трамп уже обозначил карту интересов на Ближнем Востоке, куда в первую очередь включил борьбу с ИГ (деятельность организации запрещена в РФ. — «Известия») и тщательное наблюдение за политикой Ирана. Хотя Израиль и ценит внимание Вашингтона к этим двум проблемам, у нас нет иллюзий, что при таких приоритетах в ближайшие полгода возобновятся переговоры между Израилем и Палестиной, — рассказала депутат.



Она отметила, что резолюция ООН, принятая Совбезом в декабре 2016 года (осуждает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан), не влияет на внутреннюю политику Тель-Авива и поэтому не может каким-то образом помочь в разрешении конфликта.



Политик назвала неожиданным одно из последних высказываний Дональда Трампа, когда он раскритиковал строительную активность Израиля на Западном берегу, хотя до этого грозился перенести посольство США в Иерусалим и всячески выражал поддержку Тель-Авиву. По ее мнению, все предыдущие президенты США начинали с заявлений о «переносе посольства и «зеленой улице» для строительства поселений», а заканчивали формулой «два государства — для двух народов».



Напомним, что Евросоюз 8 февраля официально осудил принятый на днях Израилем закон о легализации строений на Западном берегу.

Посол Государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с «Известиями» также отметил, что ждать от новой американской администрации серьезных прорывов в вопросе палестино-израильского урегулирования не стоит.



— Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывался в поддержку Израиля и его поселенческой политики. Мы выступаем за верховенство международного права и ждем того же самого от любой американской администрации. Необходимо, чтобы Палестина и Израиль жили бок о бок и столица палестинского государства находилась в Восточном Иерусалиме. Кроме того, мы ждем справедливого решения проблемы палестинских беженцев. Что касается позиции Палестины по диалогу с Израилем, то наша страна первой поддержала российскую инициативу провести встречу между Махмудом Аббасом и Биньямином Нетаньяху в Москве без предварительных условий. Израиль, не отказываясь от этой идеи, всячески уклоняется от разъяснения своей позиции по поводу своего участия в этих переговорах, — пояснил дипломат.



Экс-советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, политолог Бенни Брискин рассказал «Известиям», что Израиль вряд ли будет выдвигать собственные инициативы по разрешению ситуации.



— В ООН есть автоматическое большинство против Израиля, поэтому добиться позитива от этой организации для Тель-Авива невозможно. В нашей стране существует спор: надо ли управлять конфликтом или необходимо проявлять инициативы. С этим же связан и вопрос, на каких условиях должно быть выработано соглашение с палестинцами. Проблема в том, что сейчас палестинская сторона не готова к переговорам о соглашении, каким бы оно ни было. У палестинцев как бы есть два государства — в Газе и Рамалле. Тогда с кем договариваться? Это тоже веская причина для Израиля не торопиться с переговорами, — пояснил Бенни Брискин.



По мнению экс-советника премьера, Израиль уже пробовал использовать тактику односторонних инициатив, таких как «уход из Ливана и Газы», что лишь обострило ситуацию на «границах».



— 15 февраля в Вашингтоне состоится встреча Трампа и Нетаньяху. После этого только начнут проявляться какие-то пунктирные линии в вопросе сотрудничества с новой американской администрацией. Возможно, им удастся о чем-то договориться и обозначить контуры прорыва. С Трампом действительно связаны определенные надежды. Сейчас в Америке поменялся лидер, а значит, сменилась эра в отношениях с США. Есть достаточно намеков, что отношения станут ближе, а диалог — прагматичнее. Но более конкретные выводы можно будет сделать после первых 100 дней президентства Трампа, — отметил Бенни Брискин.

