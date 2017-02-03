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Ученые нашли способ вернуть режим сна в норму

Для этого необходимо проводить выходные на природе и к вечеру убавлять яркость освещения в доме

Американские ученые и их шведские коллеги выяснили, что вовремя заснуть в будни помогут вылазки на природу. Об этом они заявили в своей научной статье, опубликованной в журнале Current Biology. Помимо этого, специалисты рекомендуют больше времени проводить на солнце, а вечером ограничивать яркое электрическое освещение.

В исследовании ученых приняли участие 14 добровольцев, которые страдали от расстройства сна. За город на выходные отправлялись девять человек из этой группы, а остальные оставались дома. Как сообщают «Дни.Ру», эксперимент показал, что те участники, кто отдыхал на природе, смогли восстановить режим сна и засыпали в будни вовремя. Домоседы же продолжали страдать от бессонницы.

По мнению ученых, на время, необходимое человеку на отход ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона, в свою очередь, зависит от уровня освещенности.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Ученые нашли способ вернуть режим сна в норму

Для этого необходимо проводить выходные на природе и к вечеру убавлять яркость освещения в доме

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