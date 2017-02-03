Зараженное мясо кур из Ставрополья могло попасть в другие регионы

Партия куриного мяса «Благояр», зараженная сальмонеллой, могла быть доставлена и в другие регионы. Об этом ресурсу NewsTracker заявили в Ставропольском управлении Роспотребнадзора.

Партия была произведена в Благодарненском районе Ставрополья. Сейчас на предприятии «Ставропольский бройлер» проводится административное расследование.

Напомним, 29 сентября специалисты Роскачества нашли зараженную продукцию этой птицефабрики во время проверки одной из торговых точек крупной федеральной сети в Ставрополе.



Позже выяснилось, что днем ранее предприятие отправило в разные субъекты РФ около 300 т куриного мяса.

Исследование проб продукции сейчас продолжается.