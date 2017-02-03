Новый перинатальный центр появится в Пскове в текущем году

Новый перинатальный центр планируют ввести в эксплуатацию в Пскове во втором полугодии 2017 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Турчак на совещании с представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николаем Цукановым Чиновник отчитался о ходе выполнения программы развития перинатальных центров в округе.

Как сообщает «Псковская лента новостей», на возведение медицинского учреждения из федерального и областного бюджетов направлено свыше 1 млрд рублей.

На сегодняшний день закрыт тепловой контур здания, подключено отопление, идет монтаж навесных вентилируемых фасадов. В помещениях устанавливают вентиляцию, системы водоснабжения и водоотведения, прокладывают электропроводку. В ближайшее время в здании начнут вести работы по внутренней отделке здания.

Кроме этого, параллельно проведены открытые конкурсы на поставку, монтаж и введение в эксплуатацию современного медицинского оборудования.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что со стороны администрации региона осуществляется постоянный контроль за ходом строительства перинатального центра, а подрядным организациям оказывается всесторонняя помощь в решении организационных вопросов.