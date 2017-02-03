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Цена Brent выросла до $57,15 после расширения санкций США против Ирана

Стоимость WTI поднялась до $53,92 за баррель

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Цены на нефть резко поднялись после новостей о расширении санкций США против Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу выросла на 59 центов — до $57,15 за баррель. Цена фьючерса WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 38 центов (0,71%) — до $53,92 за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США ввели дополнительные санкции в отношении Ирана. Об этом сообщил американский минфин. Ограничительные меры включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Кроме того, в список попали 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.

Как пояснили в ведомстве, ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку «Корпусу стражей исламской революции» (элитные части иранских ВС).

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Цена Brent выросла до $57,15 после расширения санкций США против Ирана

Цена Brent выросла до $57,15 после расширения санкций США против ИранаСтоимость WTI поднялась до $53,92 за баррель

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