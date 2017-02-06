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Понедельник,
6 февраля
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Сирийская оппозиция воюет сама с собой

Переговоры в Астане привели к столкновениям между оппозиционерами-исламистами

Фото: ТАСС/Amer Rabe Al Hasan

В сирийской провинции Идлиб вспыхнули боевые действия между радикальными и умеренными исламистами. По данным из соцсетей, в стычках уже убито около 100 боевиков. Многие небольшие группировки, опасаясь уничтожения, пытаются примкнуть к «умеренному» лагерю. Параллельно американская авиация и ВКС РФ ведут охоту с воздуха на главарей бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

Нараставшая весь январь напряженность между исламистскими группировками сирийской оппозиции наконец вылились в междоусобную войну. Боевые действия идут в провинции Идлиб, куда после поражения в Алеппо отступили уцелевшие боевики. 3 февраля бои шли к западу от Алеппо, где боевики «Хаят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра») атаковали позиции «Свободной сирийской армии» (ССА). А 30–31 января боестолкновения с применением тяжелого вооружения происходили вблизи столицы провинции — города Идлиб. Тогда от джихадистов досталось «умеренной» «Джейш аль-Муджахидин», которая не побоялась отправить своих представителей на переговоры в Астану. За «моджахедов» вступились другие «умеренные» группировки.

В Идлибе нет сплошного фронта. Боевые действия носят спорадический характер. Противники проводят друг против друга внезапные рейды, атакуют опорные пункты и блокпосты, устраивают засады и организуют убийства командиров. Точные данные о потерях сторон отсутствуют, но, по некоторым оценкам, они уже перевалили за 100 человек.

Между собой воюют исламистские группировки, составлявшие в прошлом главную ударную силу оппозиции. К «Хаят Тахрир аль-Шам» примкнули до 16 группировок, а к «Ахрар аш-Шам» присоединились боевики 12 формирований, на ее стороне также отряды ССА. В итоге, по подсчетам курдских источников, силы примерно равны — у каждой исламистской коалиции около 20 тыс. бойцов. Причем инициатива пока находится в руках более агрессивной «Хаят Тахрир аш-Шам».

Исламисты, захватившие Идлиб в марте 2015 года, и раньше временами враждовали, но тогда причиной стычек были в основном споры «хозяйствующих субъектов» — кому достанется больше денег от внешних спонсоров. Суть же нынешнего противостояния заключается в том, что многие группы (прежде всего связанные с Анкарой) пытаются отмежеваться от джихадистов и продемонстрировать свою «умеренность». Не последнюю роль тут сыграли удары российских ВКС и ВВС США, которые ведут охоту на радикалов.

«Ахрар аш-Шам» позиционирует себя как объединение умеренных исламистов-националистов. Группировка не попала в российский список «радикалов» и заняла нейтральную позицию по отношению к переговорам в Астане, хотя и не прислала представителей в казахскую столицу. А вот бывшая «Нусра», костяк которой составляют джихадисты-интернационалисты, ни о каком компромиссе с Дамаском слышать не хочет и намерена продолжать борьбу.

Востоковед Леонид Исаев из Высшей школы экономики рассказал «Известиям», что коалиция «Ахрар аш-Шам» и ССА сильнее, чем бывшая «Нусра», но надеяться на быструю победу не приходится.

— Тройственные переговоры (Россия–Иран–Турция) привели к тому, что протурецкие группировки в Идлибе, прежде всего ССА, выступили против «Хаят Тахрир аш-Шам», — поясняет востоковед. — Однако у ССА сил маловато. Сами турки заняты борьбой с ИГ (запрещено в РФ) под Аль-Бабом. Поэтому Анкара очень хотела бы, чтобы «Ахрар аш-Шам» поддержала ССА в борьбе с радикалами и помогла их выдавить из провинции.

Однако, по словам Исаева, «Ахрар аш-Шам» занимает выжидательную позицию и не спешит воевать в полную силу.

— Эта группировка ведет себя очень расчетливо и осторожно. В частности, они присоединились к перемирию, чтобы их не бомбили российские ВКС, но в Астану не поехали, — говорит аналитик. — Хотя «Ахрар аш-Шам» снабжается через турецкую границу, она больше ориентируется на Саудовскую Аравию. Так что если мы хотим использовать ее против «Нусры», сперва придется договориться с Эр-Риядом.

Сирийская армия не спешит вмешиваться в события в Идлибе. Наиболее боеспособные части заняты пока на других участках фронта, поэтому Дамаск вполне устраивает, что боевики истребляют друг друга. Зато по Идлибу с начала 2017 года активно работает авиация возглавляемой США международной коалиции. В официальных отчетах операции «Несокрушимая решимость» эти удары не фигурируют, но, по данным региональных СМИ, американцы таким образом ликвидировали по меньшей мере семерых полевых командиров. Впрочем, не обходится без ошибок. В минувшую среду ракета, выпущенная американским беспилотником, угодила в здание гостиницы в Идлибе (столице одноименной провинции).

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Сирийская оппозиция воюет сама с собой

Сирийская оппозиция воюет сама с собойПереговоры в Астане привели к столкновениям между оппозиционерами-исламистами

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