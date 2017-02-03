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Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины из Минской области

Эта мера связана со случаями мошенничества при поставках мяса в Россию

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с 6 февраля ведомство запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии.

По его словам, это связано с тем, что белорусские коллеги не расследовали случаи мошенничества при поставках говядины в Россию.

«Эти поставки представляли угрозу биологической безопасности, поскольку мы не знаем, откуда происходила эта продукция», — цитирует Данкверта «Интерфакс».

Напомним, также с 6 февраля Россельхознадзор запрещает поставки говядины из Новой Зеландии. В мясе был обнаружен препарат для наращивания мышечной массы — рактопамин.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины из Минской области

Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины из Минской областиЭта мера связана со случаями мошенничества при поставках мяса в Россию

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