Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины из Минской области

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что с 6 февраля ведомство запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии.

По его словам, это связано с тем, что белорусские коллеги не расследовали случаи мошенничества при поставках говядины в Россию.

«Эти поставки представляли угрозу биологической безопасности, поскольку мы не знаем, откуда происходила эта продукция», — цитирует Данкверта «Интерфакс».

Напомним, также с 6 февраля Россельхознадзор запрещает поставки говядины из Новой Зеландии. В мясе был обнаружен препарат для наращивания мышечной массы — рактопамин.

