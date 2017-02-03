В Мурманске мужчина открыл стрельбу из травмата на автозаправке

В Мурманске мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на одной из автозаправок. Злоумышленник целился в двух мужчин, знакомых ему. В результате происшествия от резиновых пуль один из пострадавших получил ушибленные раны предплечья и живота, а второй — рану лица от удара рукояткой оружия, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Опираясь на информацию, полученную от потерпевших, и данные записей камеры видеонаблюдения, полицейские смогли задержать злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Североморска, ранее судимый за кражу. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что конфликт со знакомыми у него возник на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает ИА «Би-порт».