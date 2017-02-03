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Иркутская школьница вытащила тонущую подругу из ледяной Ангары

В настоящее время рассматривается вопрос о награждении девочки

10-летняя жительница Иркутска Арина Мокина спасла тонущую подругу из ледяной Ангары. История произошла месяц назад, однако известно об этом стало лишь сейчас. В настоящее время в региональном управлении МЧС рассматривают вопрос о награждении смелой школьницы.

Инцидент произошел во время их прогулки по Нижней набережной Ангары. Одна из девочек вышла на лед и провалилась. Арина взяла большую корягу и как можно ближе подползла к тонущей девочке. С нескольких попыток ей удалось вытянуть подругу на безопасное место.

Арина Мокина рассказала, что вытащить подругу ей удалось благодаря занятиям в школе, во время которых их учили, как спасать тонущих в воде людей, пишет IkrutskMedia.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Иркутская школьница вытащила тонущую подругу из ледяной Ангары

В настоящее время рассматривается вопрос о награждении девочки

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