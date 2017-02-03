Порошенко обвинил в обстрелах Авдеевки Россию

Украинский лидер Петр Порошенко считает Россию ответственной за обстрел Авдеевки. Это заявление президента Украины распространила его пресс-служба.

По словам Порошенко, в каждом отряде ополченцев действуют военные России. Именно они, по его мнению, организовали нападение на Авдеевку.

«Наступление на позиции ВСУ было организовано российскими войсками», — заявил он. Порошенко отметил, что Киев всеми силами старается соблюдать режим прекращения огня и «всё время подчеркивает необходимость прекращения огня», сообщает РЕН.ТВ.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о гибели более 20 человек за несколько минувших дней.