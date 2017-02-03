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Порошенко обвинил в обстрелах Авдеевки Россию

Президент Украины заявил, что Киев всеми силами старается соблюдать режим прекращения огня

ФОТО: РИА Новости/Михаил Палинчак

Украинский лидер Петр Порошенко считает Россию ответственной за обстрел Авдеевки. Это заявление президента Украины распространила его пресс-служба.

По словам Порошенко, в каждом отряде ополченцев действуют военные России. Именно они, по его мнению, организовали нападение на Авдеевку.

«Наступление на позиции ВСУ было организовано российскими войсками»,  заявил он. Порошенко отметил, что Киев всеми силами старается соблюдать режим прекращения огня и «всё время подчеркивает необходимость прекращения огня», сообщает РЕН.ТВ.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о гибели более 20 человек за несколько минувших дней.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Порошенко обвинил в обстрелах Авдеевки Россию

Порошенко обвинил в обстрелах Авдеевки РоссиюПрезидент Украины заявил, что Киев всеми силами старается соблюдать режим прекращения огня

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