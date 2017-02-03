Минсельхоз выплатит субсидии аграриям Черноземья за капзатраты

Комиссия Минсельхоза по отбору инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса одобрила субсидии в размере 2,5 млрд рублей для 11 аграрных проектов Черноземья, завершенных в 2016 году, следует из протокола заседания комиссии. Общий объем капитальных затрат аграриев составил около 12 млрд рублей.

Дороже всего в Черноземье обошлось строительство в Курске агрофирмы «Благодатненская», в строительство животноводческого комплекса вложили порядка 2,3 млрд рублей.

Кроме того, животноводческий комплекс «ЭкоНива» Штефана Дюрра в прошлом году сдали в эксплуатацию в Воронежской области. Руководство агрохолдинга получит компенсацию в размере 378 млн рублей. Крупным молочным бенефициаром стало и липецкое СХП «Мокрое». Капитальные затраты предприятия составили 1,48 млрд рублей, субсидия составит 202 млн рублей, сообщает ИА «Абирег».

По ставке 20% капитальных затрат субсидии получат два тепличных комплекса: «Липецкагро» и курский «Агропарк». Наименьший процент возмещения — от 10 до 12% — получат свиноводческие генетические проекты. В частности, базирующееся под Липецком предприятие ООО «Отрада Ген» за племенную ферму-мультипликатор получит компенсацию в размере 230 млн рублей, а «Агроэко-Воронеж» за свинокомплекс стоимостью 1,26 млрд рублей вернет из бюджета 151 млн рублей.