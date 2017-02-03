Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Минсельхоз выплатит субсидии аграриям Черноземья за капзатраты

На эти цели выделили из бюджета 2,5 млрд рублей

Комиссия Минсельхоза по отбору инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса одобрила субсидии в размере 2,5 млрд рублей для 11 аграрных проектов Черноземья, завершенных в 2016 году, следует из протокола заседания комиссии. Общий объем капитальных затрат аграриев составил около 12 млрд рублей.

Дороже всего в Черноземье обошлось строительство в Курске агрофирмы «Благодатненская», в строительство животноводческого комплекса вложили порядка 2,3 млрд рублей.

Кроме того, животноводческий комплекс «ЭкоНива» Штефана Дюрра в прошлом году сдали в эксплуатацию в Воронежской области. Руководство агрохолдинга получит компенсацию в размере 378 млн рублей. Крупным молочным бенефициаром стало и липецкое СХП «Мокрое». Капитальные затраты предприятия составили 1,48 млрд рублей, субсидия составит 202 млн рублей, сообщает ИА «Абирег».

По ставке 20% капитальных затрат субсидии получат два тепличных комплекса: «Липецкагро» и курский «Агропарк». Наименьший процент возмещения — от 10 до 12% — получат свиноводческие генетические проекты. В частности, базирующееся под Липецком предприятие ООО «Отрада Ген» за племенную ферму-мультипликатор получит компенсацию в размере 230 млн рублей, а «Агроэко-Воронеж» за свинокомплекс стоимостью 1,26 млрд рублей вернет из бюджета 151 млн рублей.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Минсельхоз выплатит субсидии аграриям Черноземья за капзатраты

На эти цели выделили из бюджета 2,5 млрд рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке