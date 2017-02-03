Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трампа упомянули в 52 судебных исках с начала президентства

Они связаны с политикой ужесточения миграционного режима

Президент США Дональд Трамп со дня инаугурации, 20 января, был упомянут в 52 судебных исках, возбужденных в 17 штатах в связи с действиями американского правительства.

По данным телеканала NBC, Барак Обама, для сравнения, в первые две недели пребывания на посту президента был упомянут в трех исках в федеральных судах, а Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — в двух исках каждый.

Судебные иски, в которых упомянут Трамп, возбуждены в связи с политикой ужесточения миграционного режима.

Иск против президента США возбудили также городские власти Сан-Франциско, протестуя против планов сократить федеральные ассигнования городу в случае невыполнения требований новых указов по иммиграции.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Документ также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Трампа упомянули в 52 судебных исках с начала президентства

Они связаны с политикой ужесточения миграционного режима

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке