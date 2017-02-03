Трампа упомянули в 52 судебных исках с начала президентства

Президент США Дональд Трамп со дня инаугурации, 20 января, был упомянут в 52 судебных исках, возбужденных в 17 штатах в связи с действиями американского правительства.

По данным телеканала NBC, Барак Обама, для сравнения, в первые две недели пребывания на посту президента был упомянут в трех исках в федеральных судах, а Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — в двух исках каждый.

Судебные иски, в которых упомянут Трамп, возбуждены в связи с политикой ужесточения миграционного режима.

Иск против президента США возбудили также городские власти Сан-Франциско, протестуя против планов сократить федеральные ассигнования городу в случае невыполнения требований новых указов по иммиграции.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Документ также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

