Максимальный льготный автокредит хотят повысить до 1,45 млн рублей

Минпромторг России планирует повысить планку максимальной стоимости автомобиля для участия в программе льготного автокредитования до 1,45 млн рублей, говорится в проекте постановления правительства.

В 2015 году максимальная стоимость составляла 1 млн рублей, в 2016 году — 1,15 млн рублей.

Автомобиль, приобретаемый по программе льготного автокредитования в 2017 году, может быть произведен в 2016 или в 2017 году. Покупатель должен внести предоплату в размере не менее 20% стоимости приобретаемого автомобиля.

Ставка по кредиту определена в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой банка и скидкой в размере 6,7 процентного пункта.

Срок действия кредитного договора при этом не должен превышать три года, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования поддержки автопрома в 2017 году составит 62,3 млрд рублей, в том числе объем адресных программ поддержки спроса на автотехнику в 2017 году составит 17,4 млрд рублей.