Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Максимальный льготный автокредит хотят повысить до 1,45 млн рублей

Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минпромторг России

Минпромторг России планирует повысить планку максимальной стоимости автомобиля для участия в программе льготного автокредитования до 1,45 млн рублей, говорится в проекте постановления правительства.

В 2015 году максимальная стоимость составляла 1 млн рублей, в 2016 году  1,15 млн рублей.

Автомобиль, приобретаемый по программе льготного автокредитования в 2017 году, может быть произведен в 2016 или в 2017 году. Покупатель должен внести предоплату в размере не менее 20% стоимости приобретаемого автомобиля.

Ставка по кредиту определена в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой банка и скидкой в размере 6,7 процентного пункта.

Срок действия кредитного договора при этом не должен превышать три года, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования поддержки автопрома в 2017 году составит 62,3 млрд рублей, в том числе объем адресных программ поддержки спроса на автотехнику в 2017 году составит 17,4 млрд рублей.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Максимальный льготный автокредит хотят повысить до 1,45 млн рублей

Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минпромторг России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке