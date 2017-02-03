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Автомобилисты Магадана не оплатили штрафы на 4,5 млн рублей

Комплекс видеофиксации приумножил число оштрафованных нарушителей

По итогам 2016 года за автомобилистами Магадана числятся неоплаченные штрафы на 4,5 млн рублей. Всего за год комплексы видеофиксации зафиксировали более 27 тыс. нарушений.

В 2016 году в Магаданской области пресечено более 61 тыс. нарушений правил дорожного движения. При этом сумма штрафов превысила 13 млн рублей. Из них автомобилисты погасили 8,8 млн, сообщает ИА MagadanMedia.

Льготным периодом оплаты воспользовалась лишь треть нарушителей. Всего более 20 тыс. колымчан получили 50% скидку при оплате штрафа в течение 20 дней.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Автомобилисты Магадана не оплатили штрафы на 4,5 млн рублей

Комплекс видеофиксации приумножил число оштрафованных нарушителей

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