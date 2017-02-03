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Трамп подписал директивы по закону Додда — Франка

О намерении Белого дома пересмотреть этот акт, а также отменить «фидуциарное правило» стало известно ранее в пятницу

Президент США Дональд Трамп подписал директивы по закону Додда — Франка и «фидуциарному правилу», сообщает Bloomberg.

О намерении Белого дома пересмотреть эти акты стало известно ранее в пятницу.

Закон Додда  Франка был принят в 2010 году в целях снижения рисков американской финансовой системы.

«Фидуциарное правило» устанавливает повышенные требования к финансовым консультантам, работающим с пенсионными накоплениями граждан. Это правило ввела администрация Барака Обамы. Оно должно вступить в силу в апреле 2017 года.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Трамп подписал директивы по закону Додда — Франка

О намерении Белого дома пересмотреть этот акт, а также отменить «фидуциарное правило» стало известно ранее в пятницу

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