Президент США Дональд Трамп подписал директивы по закону Додда — Франка и «фидуциарному правилу», сообщает Bloomberg.

О намерении Белого дома пересмотреть эти акты стало известно ранее в пятницу.

Закон Додда — Франка был принят в 2010 году в целях снижения рисков американской финансовой системы.

«Фидуциарное правило» устанавливает повышенные требования к финансовым консультантам, работающим с пенсионными накоплениями граждан. Это правило ввела администрация Барака Обамы. Оно должно вступить в силу в апреле 2017 года.