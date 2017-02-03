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Для переселения из аварийных бараков во Владивостоке построено 5 домов

Почти две сотни семей получили новые квартиры

Во Владивостоке 169 семей из 26 аварийных бараков получили новые комфортабельные квартиры в многоэтажках. Новые дома были построены в рамках программы «Обеспечение доступным жильем жителей города на 2014-2018 годы».

Возведение домов по программе началось в декабре 2013 года. Во всех новых квартирах сделан косметический ремонт, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, сантехника и электроплиты, сообщает ИА PrimaMedia.

Поблизости с новыми домами есть вся инфраструктура для комфортной жизни: дом детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест. Придомовые территории благоустроены, есть парковка, площадки для игр и зеленые зоны.

Со сдачей в эксплуатацию нового дома программа по переселению из аварийных бараков во Владивостоке завершена. Сообщается, что новые дома получили высокую оценку федерального центра. В настоящий момент софинансирование строительства закончилось.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Для переселения из аварийных бараков во Владивостоке построено 5 домов

Почти две сотни семей получили новые квартиры

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