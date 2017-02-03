Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СБУ запретила въезд на Украину актеру Садальскому

Выступление российского артиста должно было состояться в Одессе

Украинская служба безопасности не пустила на выступление в Одессу российского актера Станислава Садальского.

Садальский в своем Живом журнале опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа названа одна из записей в его блоге, посвященная шествию «Бессмертного полка» в Киеве.

Напомним, въезд на Украину запрещен более 80 российским артистам, режиссерам и шоуменам. СБУ считает, что они представляют угрозу национальной безопасности.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СБУ запретила въезд на Украину актеру Садальскому

Выступление российского артиста должно было состояться в Одессе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке