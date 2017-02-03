СБУ запретила въезд на Украину актеру Садальскому

Украинская служба безопасности не пустила на выступление в Одессу российского актера Станислава Садальского.

Садальский в своем Живом журнале опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа названа одна из записей в его блоге, посвященная шествию «Бессмертного полка» в Киеве.

Напомним, въезд на Украину запрещен более 80 российским артистам, режиссерам и шоуменам. СБУ считает, что они представляют угрозу национальной безопасности.

