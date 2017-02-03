Порошенко и Эрдоган обменялись заверениями в дружбе

Президент Украины Петр Порошенко и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления украинско-турецких дипломатических отношений, сообщает «Интерфакс».

«Турция на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной, осудив оккупацию Россией Крыма и попытку аннексировать часть украинской суверенной территории», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба президента Украины.

Также Порошенко подчеркнул, что прочным фундаментом украинско-турецкого взаимодействия являются многовековые дружеские отношения между двумя народами.

В свою очередь, Эрдоган выразил надежду, что его визит на Украину, который планируется в ближайшие месяцы, придаст новый импульс отношениям.

«Наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины», — отметил глава Турции.