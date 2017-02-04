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Глава МИД Франции пригласил нового госсекретаря США в Париж

Рекс Тиллерсон и Жан-Марк Эйро обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран

Состоялись телефонные переговоры нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро. Глава французского МИДа поздравил коллегу с назначением и пригласил его посетить Францию.

Эйро сообщил, что надеется на установление доверительного и глубокого диалога по всем вопросам взаимного интереса, в том числе по вопросу отношений США и Франции, Евросоюза и США, а также по региональным и глобальным вопросам, вызывающим общую озабоченность двух стран.

«Министр иностранных дел подчеркнул важность исторических связей, которые воплотились в крайне важном сотрудничестве по вопросам безопасности, особенно по вопросам борьбы с терроризмом», — приводит текст сообщения МИД Франции «РИА Новости».

В ходе переговоров Эйро и Тиллерсон сошлись во мнении о надежности союза Франции и США в борьбе с «варварством» «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Отношения двух государств названы фундаментальными в деле решения и других региональных конфликтов, в том числе на Украине.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Глава МИД Франции пригласил нового госсекретаря США в Париж

Рекс Тиллерсон и Жан-Марк Эйро обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран

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