СК проводит проверку в связи с госпитализацией журналиста Кара-Мурзы

Следственный комитет проводит проверку в связи госпитализацией журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего с симптомами отравления, сообщает ТАСС.

По словам его адвоката Вадима Прохорова, около года назад Кара-Мурза-младший уже обращался в СК с заявлением о преступлении по факту первого отравления. Тогда журналист написал, что считает случившееся с ним неудавшейся попыткой убийства.

«Но вот Владимир опять лежит в реанимации со сходными симптомами неясной врачам природы и это, по-видимому, сподвигло следователей из отдела по району Хамовники озадачиться происходящими событиями», — резюмировал адвокат.

Кара-Мурза-младший был госпитализирован утром 2 февраля на скорой помощи в одну из московских больниц. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.