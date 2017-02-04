Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СК проводит проверку в связи с госпитализацией журналиста Кара-Мурзы

Председатель Фонда Бориса Немцова был доставлен на скорой помощи в одну из московских больниц

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет проводит проверку в связи госпитализацией журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего с симптомами отравления, сообщает ТАСС.

По словам его адвоката Вадима Прохорова, около года назад Кара-Мурза-младший уже обращался в СК с заявлением о преступлении по факту первого отравления. Тогда журналист написал, что считает случившееся с ним неудавшейся попыткой убийства.

«Но вот Владимир опять лежит в реанимации со сходными симптомами неясной врачам природы и это, по-видимому, сподвигло следователей из отдела по району Хамовники озадачиться происходящими событиями», — резюмировал адвокат.

Кара-Мурза-младший был госпитализирован утром 2 февраля на скорой помощи в одну из московских больниц. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Адвокат: Кара-Мурза-младший в критическом состоянии, без сознания

Кара-Мурза-младший экстренно доставлен в одну из клиник Москвы

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

СК проводит проверку в связи с госпитализацией журналиста Кара-Мурзы

СК проводит проверку в связи с госпитализацией журналиста Кара-МурзыПредседатель Фонда Бориса Немцова был доставлен на скорой помощи в одну из московских больниц

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке